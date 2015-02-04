В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, сколько часов сна потребуется для здоровья

Некачественный сон увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и депрессии.

Жителям Петербурга в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, сколько нужно спать для физического и психического здоровья.

Здоровый сон помогут создать комфортное обустройство спальни, приглушенный свет, отсутствие гаджетов и проветривание. Кроме того, важно не проводить тяжелые тренировки перед сном и не есть. Можно расслабиться и принять ванну.

Условиями для хорошего сна являются продолжительность, непрерывность и глубина. Взрослому человеку необходимо спать 7-9 часов, детям до года – 14-15 часов, в возрасте от 1 года до 3 лет – 12-14 часов, от 3 до 5 лет – 11-13 часов, от 6 до 12 лет – 10-11 часов и подросткам от 12 до 18 лет – 8,5-9,5 часов.

Постоянный недостаток сна и некачественный сон увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и депрессии. Люди с нарушениями сна страдают проблемами с памятью, усвоением информации.

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