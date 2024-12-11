  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге психолог рассказала, как улучшить качество сна
Сегодня, 15:58
89
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге психолог рассказала, как улучшить качество сна

0 0

Перед сном рекомендуется снизить активность.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Анастасия Быстрова объяснила, как можно настроиться на здоровый сон.

Проблемы с ночным отдыхом негативно сказываются на качестве жизни в целом. Недочеты поможет устранить ряд рекомендаций. Во-первых, важно создать удобное пространство для сна. За несколько часов лучше снизить освещение в помещении. Также комнату стоит проветривать. 

Кроме того, перед сном рекомендуется снизить активность: за два часа до засыпания не нужно уже заниматься спортом. А ужин должен быть легким, за два-три часа до сна. 

Днем специалист советует устраивать прогулку на свежем воздухе. С большим количеством мыслей помогут справиться медитативная музыка и техники дыхания.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге психолог рассказал, как противостоять манипуляции молчанием. 

Фото: pxhere 

Теги: здоровый сон, здоровье, психолог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии