В Петербурге психолог рассказала, как улучшить качество сна

Перед сном рекомендуется снизить активность.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Анастасия Быстрова объяснила, как можно настроиться на здоровый сон.

Проблемы с ночным отдыхом негативно сказываются на качестве жизни в целом. Недочеты поможет устранить ряд рекомендаций. Во-первых, важно создать удобное пространство для сна. За несколько часов лучше снизить освещение в помещении. Также комнату стоит проветривать.

Кроме того, перед сном рекомендуется снизить активность: за два часа до засыпания не нужно уже заниматься спортом. А ужин должен быть легким, за два-три часа до сна.

Днем специалист советует устраивать прогулку на свежем воздухе. С большим количеством мыслей помогут справиться медитативная музыка и техники дыхания.

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