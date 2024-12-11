В Петербурге психолог рассказал, как противостоять манипуляции молчанием

С помощью молчания манипулятор пытается добиться своего.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Сергей Доценко объяснил, как противостоять манипуляциям молчанием и игнорированием.

Развитие этого вида манипулирования начинается с того, что человек сначала проверяет, будет ли это на вас действовать, поскольку ведется не каждый.

Если вы на это реагируете, тогда он будет продолжать применять эту манипуляцию. Любая манипуляция будет усиливаться, если вы ей поддаетесь. Сергей Доценко, психолог

С помощью молчания манипулятор пытается добиться своего. Со временем манипуляция может становиться жестче.

Любое психологическое насилие, в том числе игнорирование, наверное, становится неприемлемым для вас, когда вы понимаете, что оно имеет некую систематичность. Если единожды что-то произошло, вы попытались эту историю разобрать, проанализировать для себя, поговорить об этом, либо найдете способ, как ее избегать, тогда она насилием может для вас не стать. Второе – человек может понять, что это неприемлемо. Есть смысл расставаться, если это физическое насилие. Сергей Доценко, психолог

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)