Психолог рассказала, как оценить прошедший год и поставить новые цели

Важно выделить ключевые моменты, которые повлияли на вашу жизнь.

После завершения праздника многие начинают размышлять о том, что произошло за прошедший год и каких успехов удалось добиться. Период постпраздничного осознания – важная часть процесса, которая помогает не только подводить итоги, но и настраивается на новые свершения, сообщила "Петербургскому дневнику" психолог Любовь Беляева.

Анализируя прошедший год, мы выделяем важные моменты, которые помогут нам в будущем развиваться и понимать свои сильные стороны. Это мотивирует нас двигаться вперёд и думать о причинно-следственной связи между событиями. Постепенно мы понимаем, что достигли успеха, и уменьшаем ощущение, что мы стоим на месте, заметила психолог. Она рекомендовала начать с анализа значимых событий и записи их на бумагу. Затем стоит подумать о навыках, которые вы приобрели, и людях, которые вас окружали и влияли на вас. Это поможет вам лучше ориентироваться в своем пути и строить чёткую стратегию на будущее.

Вы можете перечислить пять новых навыков и инструментов, которые вы освоили за год. Также стоит упомянуть людей, которые играли важную роль в вашей жизни. Подумайте о том, что бы вы хотели оставить в прошлом году, например, страхи, старые привычки и нерешительность, добавила Любовь Беляева.

Важно выделить ключевые моменты, которые повлияли на вашу жизнь. Это могут быть как позитивные, так и негативные события. Размышляя о них, вы сможете увидеть, как они изменили ваше мировоззрение и поведение. Кроме того, нужно разработать план действий. Важно прописать только первый этап плана, оставляя пространство для адаптации, ведь жизнь непредсказуема, и обстоятельства могут меняться.

Таким образом, понимание и достижение целей в 2025 году зависят от вашего умения двигаться вперёд, несмотря на препятствия.

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