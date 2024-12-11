Названа средняя зарплата петербургских журналистов

В Северо-Западном федеральном округе ситуация с зарплатами и спросом на журналистов значительно различается в зависимости от региона.

В День российской печати сервис поиска работы "HeadHunter Северо-Запад" сообщил, что спрос на журналистов в России за прошедший год сохранился на прежнем уровне.

Наиболее востребованы журналисты в Москве, где сосредоточено почти треть (30%) всех соответствующих вакансий. В пятерку лидеров также входят Петербург (6,1% от общего числа вакансий для журналистов в 2024 году), Краснодарский край (3,7%), Республика Татарстан (3,6%) и Свердловская область (3,4%).

Диапазон предлагаемых журналисту заработных плат варьируется от 40 до 80 тысяч рублей, тогда как годом ранее он составлял от 34 до 69 тысяч рублей. Таким образом, уровень оплаты труда журналистов повысился. Самые высокие доходы предлагают в Москве и Петербурге.

В Северо-Западном федеральном округе ситуация с зарплатами и спросом на журналистов значительно различается в зависимости от региона. Например, в Петербурге спрос на работников СМИ снизился на 10%, однако предлагаемый диапазон зарплат возрос до 51,7—91,9 тысячи рублей.

Ранее мы сообщили о том, что за пять лет спрос на психологов в Петербурге увеличился в 12 раз.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")