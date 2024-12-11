За пять лет спрос на психологов в Петербурге увеличился в 12 раз

В Москве спрос возрос в 5,8 раз.

Аналитическая платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование изменений спроса на психологов за последние пять лет, а также выявила наиболее востребованные услуги в данной сфере.

За прошедший год количество открытых вакансий для психологов в России увеличилось более чем на 5 тысяч, что превышает показатели пятилетней давности в 6,3 раза. Наибольший спрос на психологов наблюдается в Москве (28% от общего числа вакансий), Петербурге (12%), Московской области (6%), Краснодарском крае (5%) и Республике Татарстан (4%). Примечательно, что в Петербурге спрос на психологов увеличился за пять лет в 12 раз, что является одним из самых высоких показателей в стране. В Москве спрос возрос в 5,8 раз.

Наиболее активными в открытии вакансий для психологов стали образовательные учреждения (28% от всех вакансий), медицинские компании (24%), ИТ-компании (6%), общественные организации (5%), а также представители нефтегазового и финансового секторов (по 4%).

Несмотря на значительный рост количества вакансий, конкуренция среди соискателей на должность психолога остается высокой, достигая уровня от 4 до 7,9 резюме на одну вакансию. В настоящее время на каждую открытую позицию претендует в среднем 49 кандидатов.

Самая высокая конкуренция за рабочие места среди психологов отмечается в Удмуртской Республике (165 резюме на вакансию), Тверской области (134), Ханты-Мансийском автономном округе (99,5), Кировской области (98) и Саратовской области (96,7). В то же время наименьшая конкуренция наблюдается в Еврейской автономной области (3 резюме на вакансию), Республике Алтай (6), Республике Калмыкия (9), Липецкой области (11,6) и Сахалинской области (12). В Санкт-Петербурге конкуренция составляет 48 резюме на одну вакансию.

Высокая активность соискателей может оказывать влияние на уровень заработной платы в данной профессии, поскольку работодатели не торопятся увеличивать предлагаемый оклад. В настоящий момент средняя заработная плата психолога в Санкт-Петербурге составляет около 49,7 тысяч рублей, что несколько ниже среднего дохода жителей города.

Названы три качества, которые чаще требовались петербуржцам на работе в ушедшем году.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")