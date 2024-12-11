Названы три качества, которые чаще требовались петербуржцам на работе в ушедшем году

Почти половина участников опроса (49%) в прошлом году уделяли внимание развитию как профессиональных, так и социальных навыков.

Среди социальных навыков, которые чаще всего требовались жителям Петербурга в 2024 году, выделяются адаптивность, коммуникабельность и готовность к переработкам. В исследовании, проведенном сервисом SuperJob, участвовали жители города, относящиеся к экономически активному населению.

Почти половина участников опроса (49%) в прошлом году уделяли внимание развитию как профессиональных, так и социальных навыков. Около 19% сосредоточились исключительно на улучшении профессиональных качеств, тогда как 11% работали над своими мягкими навыками.

Мужчины чаще сосредотачивались на развитии профессиональных умений (22% против 17% среди женщин). Женщины, напротив, чаще работали над социальными навыками (17% против 6% среди мужчин). Одновременно улучшать и профессиональные, и социальные навыки чаще всего приходилось петербуржцам с зарплатой свыше 100 тысяч рублей (54%).

Что касается наиболее востребованных мягких навыков в 2024 году, то на первом месте оказалась устойчивость к стрессу (36%), на втором — обучаемость (23%), на третьем — адаптивность (19%). Профессиональное развитие потребовалось 18% опрошенных. По 14% пришлось уделять внимание ответственности, коммуникабельности и навыкам поиска и анализа информации. Ещё 14% отметили необходимость воспитания лояльности к переработкам. Важность умения работать в команде выделили 13%, стремление к карьерному росту — 12%, организованность — 10%.

Женщины чаще мужчин работали над эмоциональной устойчивостью (45% против 28% соответственно), в то время как мужчины чаще концентрировались на обучении (31% против 15% среди женщин).

Молодёжь до 35 лет чаще старших коллег совершенствовала устойчивость к стрессовым ситуациям (42%), образовательные навыки (27%) и адаптивность (25%).

Ранее стало известно, когда работодатели Петербурга и Ленобласти планируют индексацию зарплат в 2025 году.

Фото: Piter.TV