Стало известно, когда работодатели Петербурга и Ленобласти планируют индексацию зарплат в 2025 году

Самым эффективным способом получить прибавку является откровенный разговор с руководством.

Жители Петербурга узнали о полезных советах, которые помогут увеличить размер заработной платы в начале 2025 года. Также были названы даты, когда работодатели планируют провести индексацию зарплат в городе и Ленобласти.

Самым эффективным способом получить прибавку является откровенный разговор с руководством. Как выяснилось, две трети респондентов недовольны своим доходом, хотя лишь половина опрошенных петербуржцев обсуждали эту тему с начальством, сообщает пресс-служба hh.ru.

Примечательно, что 41% работодателей Петербурга и Ленобласти намерены пересмотреть зарплаты сотрудников уже в январе 2025 года. Еще 17,6% планируют сделать это в феврале, а 12% — в марте. В целом руководство намерено повысить зарплату сотрудникам на 8%.

Ранее мы сообщили о том, что повышение квалификации с помощью Службы занятости прошли более 2,5 тыс. сотрудников петербургских предприятий.

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