Повышение квалификации с помощью Службы занятости прошли более 2,5 тыс. сотрудников петербургских предприятий

Образовательные курсы адаптированы под современные потребности работодателей и включают широкий спектр направлений.

В условиях современной экономики работодателям часто приходится сталкиваться с задачами, связанными с модернизацией и развитием бизнеса, импортозамещением, внедрением новых технологий. Это требует новых квалификационных навыков и умений от сотрудников и соискателей вакансий. Одним из инструментов адаптации сотрудников к этим вызовам является программа опережающего обучения.

Эта программа финансируется из городского бюджета и предназначена для сотрудников предприятий, которые проходят через процессы реструктуризации и модернизации, реализуют инвестиционные проекты и стремятся повысить производительность труда, а также для кандидатов на рабочие места в этих компаниях.

В 2024 году благодаря программе 37 компаний из секторов машиностроения, радиоэлектроники, фармацевтики, благоустройства и коммунального хозяйства смогли обучить 2505 человек. Образовательные курсы адаптированы под современные потребности работодателей и включают широкий спектр направлений: цифровую грамотность, автоматизацию рабочих процессов, управленческие навыки, юридические аспекты ведения бизнеса, адаптацию персонала, деловую переписку и специализированные знания, например, наладку оборудования в судостроении, сварочные технологии и организацию производства.

Компании понимают ценность удержания талантливых сотрудников, поэтому делают акцент на развитии внутреннего кадрового резерва. Опережающее обучение позволяет компаниям улучшать квалификацию сотрудников, повышать мотивацию и снижать текучесть кадров.

Евгений Мехнин, руководитель отдела по персоналу в "Петербургтеплоэнерго", подчеркивает: "Мы работаем с Центром занятости населения Санкт-Петербурга более пяти лет. Программа опережающего обучения предоставляет нашим сотрудникам уникальную возможность улучшить свои профессиональные навыки и освоить базовые дисциплины, такие как компьютерная грамотность. Мы рассматриваем эту программу как важный инструмент для привлечения и удержания профессионалов, поддержания мотивации и карьерного роста сотрудников".

Образовательные программы разрабатываются на основе запросов работодателей, анализа текущей ситуации на предприятии, применяемых технологий и решений. Консультанты Центра занятости помогают оценить соответствие компетенций сотрудников требованиям и подобрать самые подходящие образовательные направления.

Ранее мы сообщили о том, что названы лидеры по уровню зарплат в Петербурге.

Фото: Piter.TV