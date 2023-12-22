Роспотребнадзор проверил пахнущую хлором воду в Ломоносове

Управление Роспотребнадзора по Петербургу совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области" проверило питьевую воду в Ломоносове. Ранее местные жители жаловались на исходящий от нее запах хлора, сообщили в пресс-службе ведомства 15 февраля.
Отобранные пробы воды направили в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области" для проведения исследований. Согласно проверке, отмечается превышение предельно-допустимых концентраций по содержанию этого вещества.
Управление не рекомендует употреблять поступающую в Ломоносов воду для питья и в хозяйственно-бытовых целях.
В адрес ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выдано предписание об обеспечении подвоза качественной питьевой воды жителям г. Ломоносова.
Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу
Исследование качества воды в Ломоносове продолжается.
Кроме того, о запахе хлора в воде сообщили жители деревни Петровское. По их словам, это заметили после аварии на трубопроводе.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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