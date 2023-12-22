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Жители деревни Петровское жалуются на запах хлора
Сегодня, 15:11
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Жители деревни Петровское жалуются на запах хлора

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Резкий химический запах может распространять и старая бытовая техника. 

В Ленобласти под Оржицами в деревне Петровское произошла авария на трубопроводе. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком". 

Воду вернули, но она ужасно пахнет, рассказали жители деревни. По словам местных, чувствуется запах хлорки. 

Однако резкий химический запах может распространять и старая бытовая техника. Пользователи призывают соседей применять фильтры, чтобы не портить чайники.

Ранее мы писали, что Ленобласть завершает голосование за благоустройство небольших городов и поселков.

Фото: Pxhere

Теги: авария, вода, петровское, хлорка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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