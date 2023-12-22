Жители деревни Петровское жалуются на запах хлора

Резкий химический запах может распространять и старая бытовая техника.

В Ленобласти под Оржицами в деревне Петровское произошла авария на трубопроводе. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

Воду вернули, но она ужасно пахнет, рассказали жители деревни. По словам местных, чувствуется запах хлорки.

Однако резкий химический запах может распространять и старая бытовая техника. Пользователи призывают соседей применять фильтры, чтобы не портить чайники.

Ранее мы писали, что Ленобласть завершает голосование за благоустройство небольших городов и поселков.

Фото: Pxhere