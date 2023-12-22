  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ленобласть завершает голосование за благоустройство небольших городов и поселков
Сегодня, 12:51
78
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть завершает голосование за благоустройство небольших городов и поселков

0 0

Победившие территории после прохождения отбора будут благоустроены в 2025 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".

Уже больше 26 тысяч жителей Ленобласти определили, где хотят видеть новый парк, где – благоустроенную набережную, а где – детские и спортивные пространства. Победившие территории после отбора будут благоустроены по нацпроекту "Жилье и городская среда", напомнили в региональной администрации.

На портале вМесте.рф 16 февраля завершится выбор территорий для благоустройства в 97 городах и поселках с населением до 10 тысяч жителей. Сейчас в лидерах по числу проголосовавших жителей – Новосветское, Кузьмоловское, Романовское, Форносовское и Федоровское поселения. Минимум активности сейчас  в Усть-Лужском, Лаголовском, Ропшинском, Глажевском, Мельниковском поселениях.

Победившие территории после прохождения отбора будут благоустроены в 2025 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", созданного по решению президента России Владимира Путина. 

Фото: администрация Ленобласти

Теги: благоустройство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии