Ленобласть завершает голосование за благоустройство небольших городов и поселков

Победившие территории после прохождения отбора будут благоустроены в 2025 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".

Уже больше 26 тысяч жителей Ленобласти определили, где хотят видеть новый парк, где – благоустроенную набережную, а где – детские и спортивные пространства. Победившие территории после отбора будут благоустроены по нацпроекту "Жилье и городская среда", напомнили в региональной администрации.

На портале вМесте.рф 16 февраля завершится выбор территорий для благоустройства в 97 городах и поселках с населением до 10 тысяч жителей. Сейчас в лидерах по числу проголосовавших жителей – Новосветское, Кузьмоловское, Романовское, Форносовское и Федоровское поселения. Минимум активности сейчас в Усть-Лужском, Лаголовском, Ропшинском, Глажевском, Мельниковском поселениях.

Победившие территории после прохождения отбора будут благоустроены в 2025 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", созданного по решению президента России Владимира Путина.

Фото: администрация Ленобласти