  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Ломоносова разрисовал вагоны петербургского метро
Сегодня, 9:29
145
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Житель Ломоносова разрисовал вагоны петербургского метро

0 0

Подозреваемого доставили в полицию для разбирательства.

Полицейские Адмиралтейского района задержали "художника", разрисовавшего вагоны петербургского метро. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 31 мая в 22:40 поступило сообщение от наряда полиции на метрополитене о том, что на станции метро "Технологический институт" по горячим следам был задержан неработающий 30-летний житель города Ломоносов. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений разрисовал вагоны метро.

 "Художник" доставлен в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полицией был задержан вандал, разбивший палкой стекла в троллейбусе в Калининском районе.

Фото: МВД по СПб и ЛО

Теги: вандализм, город ломоносов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии