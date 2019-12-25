Житель Ломоносова разрисовал вагоны петербургского метро

Подозреваемого доставили в полицию для разбирательства.

Полицейские Адмиралтейского района задержали "художника", разрисовавшего вагоны петербургского метро. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 31 мая в 22:40 поступило сообщение от наряда полиции на метрополитене о том, что на станции метро "Технологический институт" по горячим следам был задержан неработающий 30-летний житель города Ломоносов. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений разрисовал вагоны метро.

"Художник" доставлен в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полицией был задержан вандал, разбивший палкой стекла в троллейбусе в Калининском районе.

Фото: МВД по СПб и ЛО