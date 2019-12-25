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Полицией задержан вандал, разбивший палкой стекла в троллейбусе в Калининском районе
Сегодня, 8:59
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Полицией задержан вандал, разбивший палкой стекла в троллейбусе в Калининском районе

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Все произошло возле дома 123 по Светлановскому проспекту.

Правоохранители задержали вандала, который разбил палкой стекла в троллейбусе в Калининском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, в ночь на 28 мая в полицию поступила информация о том, что мужчина разбил два стекла в троллейбусе и скрылся. Все произошло возле дома 123 по Светлановскому проспекту. 

Уже 29 мая на улице Демьяна Бедного по подозрению был задержан 36-летний житель Красногвардейского района. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан стрелявший по окнам на проспекте Науки. В стеклопакете выявили отверстие диаметром 4 миллиметра, характерное для пневматических пулек. Заведено дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). 

Фото: Piter.TV 

Теги: вандализм, светлановский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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