Полицией задержан вандал, разбивший палкой стекла в троллейбусе в Калининском районе

Все произошло возле дома 123 по Светлановскому проспекту.

Правоохранители задержали вандала, который разбил палкой стекла в троллейбусе в Калининском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, в ночь на 28 мая в полицию поступила информация о том, что мужчина разбил два стекла в троллейбусе и скрылся. Все произошло возле дома 123 по Светлановскому проспекту.

Уже 29 мая на улице Демьяна Бедного по подозрению был задержан 36-летний житель Красногвардейского района. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Ранее мы рассказывали о том, что задержан стрелявший по окнам на проспекте Науки. В стеклопакете выявили отверстие диаметром 4 миллиметра, характерное для пневматических пулек. Заведено дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Фото: Piter.TV