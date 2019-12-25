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На остановке в Калининском районе неизвестный палкой разбил стекла в троллейбусе
Сегодня, 11:59
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На остановке в Калининском районе неизвестный палкой разбил стекла в троллейбусе

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Калининского района разыскивают хулигана, который разбил стекла в троллейбусе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 28 мая правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестный, находясь на остановке общественного транспорта возле дома 123 по Светлановскому проспекту, палкой разбил два стекла и скрылся с места происшествия. После этого водитель уехал в парк, где и заявил о случившемся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы сообщили о том, что в Мурино нетрезвый мужчина пришел оформлять ипотеку и разбил ногой дверь. Работники банка отказались обслуживать неадеквата из-за состояния, на это он среагировал агрессивно. Сумма ущерба устанавливается.

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, светлановский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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