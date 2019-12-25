В Мурино нетрезвый мужчина пришел оформлять ипотеку и разбил ногой дверь

Работники учреждения отказались обслуживать нетрезвого посетителя и попросили его прийти позже, из-за этого мужчина разозлился.

Росгвардейцы задержали хулигана, повредившего входную дверь банка в Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Наряд Росгвардии прибыл к отделению банка на Привокзальной площади в Мурино 21 мая в 18:17, так как персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы задержали посетителя, который из хулиганских побуждений ударил ногой по стеклу входной двери и повредил его.

По предварительной информации, 38-летний мужчина получил сообщение об одобренном ипотечном кредите и пришел в банк, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Работники учреждения отказались обслуживать нетрезвого посетителя и попросили его прийти позже, из-за чего мужчина начал вести себя агрессивно и, выходя из помещения, нанес удар по двери.

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Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти