В Коммунаре рецидивиста заподозрили в краже велосипеда из парадной

Он был объявлен в местный розыск.

В Ленинградской области наряд Росгвардии задержал разыскиваемого рецидивиста, укравшего велосипед. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Наряд Росгвардии, находясь днём 20 мая на маршруте патрулирования в Коммунаре, увидел гражданина, схожего по приметам из ориентировки с разыскиваемым злоумышленником.

При проверке росгвардейцы установили, что 3 марта 2025 года 40-летний мужчина из парадной жилого дома на Ижорской улице в Коммунаре похитил велосипед стоимостью 18 тысяч рублей и скрылся с места происшествия, после чего был объявлен в местный розыск.

Росгвардейцы доставили задержанного, ранее судимого за разбой, грабеж и кражу, а также неоднократно привлекавшегося к административной ответственности за различные правонарушения, в 104 отдел полиции.

Ранее ещё один рецидивист ограбил велосипедиста на 48 тыс. рублей в Выборге.

Фото: Piter.tv