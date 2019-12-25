Рецидивист ограбил велосипедиста на 48 тыс. рублей в Выборге

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Правоохранители Выборга задержали подозреваемого в ограблении велосипедиста. Злоумышленника ранее судили, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 10 мая в полицию поступила информация о том, что около дома по Сайменскому шоссе был похищен велосипед. Заявитель, катаясь на транспортном средстве, остановился у компании неизвестных ему людей, с которыми стал распивать алкоголь. В ходе распития один из незнакомцев избил его, забрал мобильный телефон и велосипед, после чего вся компания скрылась. Сумма ущерба составила 48 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

В Отрадном 11 мая по подозрению в совершении преступления задержали 27-летнего местного жителя, похищенное изъято. Мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за кражу.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист разбил дверь здания администрации Кировского района Петербурга и попытался ограбить магазин.

Фото: Piter.TV