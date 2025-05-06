Рецидивист разбил дверь здания администрации Кировского района

Кроме того, злоумышленник попытался ограбить магазин.

Росгвардейцы задержали правонарушителя, который повредил имущество районной администрации и ограбил магазин. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 5 мая сотрудники вневедомственной охраны прибыли к зданию администрации Кировского района на проспекте Стачек, персонал которой воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте было установлено, что нетрезвый мужчина нанес удар по стеклу входной двери и скрылся. Через несколько минут наряду поступила информация о грабеже в гипермаркете в Урховом переулке: неизвестный попытался украсть две бутылки водки. Похитителем оказался нарушитель, схожий по приметам с разыскиваемым хулиганом.

Поймали 27-летнего рецидивиста, ранее судимого за кражу, он доставлен в 31-й отдел. Сумму ущерба устанавливают.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные разбили окна медицинского колледжа в Учебном переулке.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти