На улице Красного Флота в Ломоносове заменят асфальт

С 19 мая по 5 июля в связи с работами ограничивается движение транспорта.

В Петродворцовом районе специалисты приступили к замене дорожного покрытия на улице Красного Флота протяженностью порядка 1 км. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ.

Дорожники обновят проезжую часть и отремонтируют тротуары. А также обновят бордюрный камень и заменят люки колодцев, нанесут разметку термопластичными материалами.

С 19 мая по 5 июля в связи с работами ограничивается движение транспорта по улице Красного Флота от Дворцового проспекта до улицы Скуридина, включая перекрёстки.

Схема: КРТИ

На улице Красного Флота расположен Ломоносовский морской колледж ВМФ, детский сад, школа № 430, а также городская поликлиника. Также в Ломоносове идёт ремонт Манежного спуска и Манежной улицы.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)