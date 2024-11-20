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К тушению крупного пожара в Ломоносове привлекли 28 человек
Сегодня, 20:25
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К тушению крупного пожара в Ломоносове привлекли 28 человек

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Спасатели работали по дополнительному номеру 1-БИС.

В 18:37 в петербургское отделение МЧС поступили данные о пожаре, который охватил этаж здания в Ломоносове по адресу: Дворцовый проспект, д.1. Об этом рассказали в Оперативной пресс-службе министерства.

По данным МЧС, огонь охватил 100 кв. метров площади одноэтажного кирпичного здания. Пожарно-спасательные подразделения работают по дополнительному номеру 1-БИС. На объекте единовременно трудятся 28 спасателей на 6 единицах техники.

Сведений о пострадавших к данному часу не поступало.

Обновление: к 20:11 возгорание локализовали. Производится ликвидация открытого горения. Отказ дополнительному номеру 1-БИС.

Ранее мы писали, что в результате пожара на улице Котина пострадала женщина.

Фото: Piter.TV

Теги: 1-бис, город ломоносов, дворцовый проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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