В результате пожара на улице Котина пострадала женщина

Из опасной зоны эвакуировали 5 человек.

В 17:39 в петербургское отделение МЧС поступило сообщение о пожаре, который разгорелся в доме №7 по улице Котина. Огонь охватил 15 кв. метров площади в одной из комнат двухкомнатной квартиры, – сообщают в Оперативной пресс-службе министерства.

На тушение пожара отправились 15 человек на 3 машинах. Они ликвидировали возгорание к 18:19. При этом из опасной зоны были эвакуированы 5 человек. Среди пострадавших – женщина. В настоящий момент ее госпитализировали в медучреждение.

Ранее мы сообщали, что два человека пострадали в результате взрыва на Радонежском нефтяном месторождении.

Фото: Piter.TV