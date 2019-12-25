В двух квартирах на улице Добровольцев происходил пожар

Огонь охватил 17 кв. метров жилплощади.

В 18:43 в петербургское отделение МЧС поступило сообщение о возгорании в доме №58 по улице Добровольцев Красносельского района. Об этом сообщили в пресс-службе министерства Северной столицы.

Пожар разгорелся в двух квартирах жилого дома на общей площади в 17 кв. метров. На тушение огня от МЧС было выделено 15 спасателей на 3 машинах.

К 19:13 возгорание было ликвидировано. Из опасной зоны эвакуировали 10 человек. Сведений о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что МВД Петербурга задержало иностранца, который находился в угрозыске с 2004 года.

Фото: Piter.TV