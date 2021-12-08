МВД Петербурга задержало иностранца, который находился в угрозыске с 2004 года

Его разыскивали за присвоение денег банка его страны.

Накануне сотрудники петербургского отделения полиции задержали в Дубках гражданина стран Средней Азии, который более 20 лет находился в уголовном розыске. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы МВД Северной столицы.

Его обнаружили в поселке Дубки Выборгского района Ленинградской области. Задержанному – 52 года. Он обвиняется в присвоении банковских средств (160 УК РФ).

Конкретно, в период с 2002 по 2004 годы мужчина, будучи заместителем управляющего банка его страны, без оформления нужных документов выделил кредиты на 19 человек. Сделал он это, чтобы погасить чужие кредиты, ранее выданные банковской организацией. Сумма присвоенных средств эквивалентна 13 млн рублей.

В дальнейшем деньги были потрачены им на собственные нужды, после чего фигурант скрылся от правоохранительных органов. Разыскиваемый доставлен в отдел полиции. Инициатору розыска о задержании сообщили. МВД Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV