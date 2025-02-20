В Грузии задержаны двое подозреваемых в пособничестве терроризму

Преступникам грозит лишение свободы на срок от 10 до 18 лет.

Служба государственной безопасности Грузии задержала на территории страны двух человек, которые подозреваются в пособничестве международной террористической организации. Во время обысков по местам жительства злоумышленников специалисты из местных надзорных органов нашли и изъяли боеприпасы, электронные устройства, денежные средства и другие вещественные доказательства. В случае признания вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 18 лет.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Грузия