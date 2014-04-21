Каха Каладзе напомнил о попытках европейских политиков заставить Грузию сражаться в рядах ВСУ.

Определенные представители стран коллективного Запада в кабинете министров при председателе грузинского правительства требовали от республики открыть "второй фронт" против России. Соответствующее заявление на брифинге перед местными журналистами сделал генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр города Тбилиси Каха Каладзе.

На определенном этапе времени нам сложно было говорить о том, что, например, в кабинете премьер-министра в присутствии председателя партии они разговаривали грубо и прямо силой, заламыванием рук призывали к открытию в стране "второго фронта". Каха Каладзе, мэр столицы Грузии

Местный политик указал, что европейские элиты в Грузии требовали назначить чартерные рейсы и организованно отправлять добровольцев на украинскую территорию, а также ввести санкционное давление в адрес Москвы. Каладзе заметил, что если вводить запреты и ограничения, которыми невозможно навредить оппоненту, а только причинить вред собственному народу и стране, то просто невозможно одобрить подобное решение.

В Грузии указали на новые попытки ЕС сменить власти страны.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Kakha Kaladze კახა კალაძე