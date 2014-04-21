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Мэр Тбилиси рассказал о сторонниках "второго фронта" против РФ в кабмине Грузии

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Каха Каладзе напомнил о попытках европейских политиков заставить Грузию сражаться в рядах ВСУ.

Определенные представители стран коллективного Запада в кабинете министров при председателе грузинского правительства требовали от республики открыть "второй фронт" против России. Соответствующее заявление на брифинге перед местными журналистами сделал генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр города Тбилиси Каха Каладзе.

На определенном этапе времени нам сложно было говорить о том, что, например, в кабинете премьер-министра в присутствии председателя партии они разговаривали грубо и прямо силой, заламыванием рук призывали к открытию в стране "второго фронта".

Каха Каладзе, мэр столицы Грузии

Местный политик указал, что европейские элиты в Грузии требовали назначить чартерные рейсы и организованно отправлять добровольцев на украинскую территорию, а также ввести санкционное давление в адрес Москвы. Каладзе заметил, что если вводить запреты и ограничения, которыми невозможно навредить оппоненту, а только причинить вред собственному народу и стране, то просто невозможно одобрить подобное решение.

В Грузии указали на новые попытки ЕС сменить власти страны.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Kakha Kaladze კახა კალაძე 

Теги: второй фронт, грузия, каха каладзе, мэр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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