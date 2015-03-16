Школу на 550 мест в Красносельском районе показали петербуржцам с высоты

Школа построена на месте старого здания 1970 года, которое было демонтировано из-за несоответствия современным требованиям.

В Красносельском районе Петербурга завершено строительство новой школы на улице Добровольцев. Готовый объект представили с высоты – благодаря этому горожане смогли увидеть не только само здание, но и благоустроенную территорию вокруг него. Видео представил портал "Строительный Петербург".

Четырехэтажная школа П-образной формы рассчитана на 550 учеников. Она построена на месте старого здания 1970 года, которое было демонтировано из-за несоответствия современным требованиям. Возведение нового корпуса велось в рамках Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга.

Внутри размещены учебные кабинеты, компьютерные классы, мастерские, лаборатории и библиотека. Для начальной школы предусмотрен отдельный блок. В здании оборудованы два бассейна – большой и малый, а также спортивные залы. Школа полностью доступна для маломобильных посетителей.

С высоты отчетливо видно спортивное ядро, созданное на прилегающей территории. Здесь обустроены площадки для футбола, баскетбола, волейбола и тенниса, беговые дорожки и гимнастические зоны. Пространство дополнено зонами отдыха для учеников.

Строительство выполнялось по государственному контракту с участием Фонда капитального строительства и реконструкции и подрядной организации ООО "СУ-17".

Ранее стало известно, что в Колпино построят новую школу на 1375 учеников в составе жилого квартала.

Видео: портал "Строительный Петербург"