В Колпино построят новую школу на 1375 учеников в составе жилого квартала

В Колпино появится крупная общеобразовательная школа, рассчитанная на 1 375 учеников. Решение о целевом предоставлении земельного участка под строительство было принято 23 декабря на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, рассказал портал "Строительный Петербург".

Участок площадью около 42 тысяч квадратных метров расположен на улице Севастьянова. Здесь планируется возвести четырёхэтажное здание, в котором разместятся подразделения дошкольного, начального и среднего общего образования. Общая площадь будущей школы составит почти 24,9 тысячи квадратных метров. Проект ориентирован на современные требования к образовательной среде и станет частью комплексного развития территории.

Строительство учебного заведения связано с реализацией пятой очереди жилого квартала "Красный Кирпичник". Такой подход соответствует принятому в Петербурге принципу опережающего развития социальной инфраструктуры: новые жилые массивы должны обеспечиваться школами и детскими садами одновременно с вводом жилья. После завершения работ объект будет передан в городскую собственность.

Срок строительства школы определён в 19 месяцев с момента заключения договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях. Общий срок действия договора составит три года. Ввести здание в эксплуатацию планируется во втором квартале 2027 года.

