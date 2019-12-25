Во время квартирного пожара на Добровольцев пострадала женщина

В комнате площадью 15 "квадратов" в "трешке" полыхала обстановка.

В Красносельском районе днем 14 ноября произошел квартирный пожар, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на улице Добровольцев, 18, поступила спасателям в 14:47. В комнате площадью 15 "квадратов" в "трешке" полыхала обстановка. Потушили огонь в 15:14.

Травмы получила женщина, ее госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 спасателей и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV