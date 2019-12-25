  1. Главная
Во время квартирного пожара на Добровольцев пострадала женщина
Сегодня, 15:46
В комнате площадью 15 "квадратов" в "трешке" полыхала обстановка.

В Красносельском районе днем 14 ноября произошел квартирный пожар, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на улице Добровольцев, 18, поступила спасателям в 14:47. В комнате площадью 15 "квадратов" в "трешке" полыхала обстановка. Потушили огонь в 15:14. 

Травмы получила женщина, ее госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 спасателей и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в строительном вагончике на Софийской вспыхнул пожар. 

Фото: Piter.TV 

