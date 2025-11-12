В строительном вагончике на Софийской вспыхнул пожар

В среду, 12 ноября, в 13:55 в Колпинском районе Петербурга произошел пожар на Софийской улице, дом 107. Об этом сообщил "Петербугский дневник", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Согласно информации, полученной от ведомства, огонь охватил деревянный строительный вагончик.
Сообщений о пострадавших не поступало. Для тушения огня были задействованы 2 единицы специальной техники и 10 спасателей.
Ранее мы сообщили о том, что огонь охватил ангар площадью 360 "квадратов" на Энергетиков.
Фото: Piter.TV
