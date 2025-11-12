  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В строительном вагончике на Софийской вспыхнул пожар
Сегодня, 15:30
133
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В строительном вагончике на Софийской вспыхнул пожар

0 0

Сообщений о пострадавших не поступало.

В среду, 12 ноября, в 13:55 в Колпинском районе Петербурга произошел пожар на Софийской улице, дом 107. Об этом сообщил "Петербугский дневник", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу. 

Согласно информации, полученной от ведомства, огонь охватил деревянный строительный вагончик.

Сообщений о пострадавших не поступало. Для тушения огня были задействованы 2 единицы специальной техники и 10 спасателей.

Ранее мы сообщили о том, что огонь охватил ангар площадью 360 "квадратов" на Энергетиков.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии