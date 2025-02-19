Пострадавшие находились рядом с эпицентром пожара.

Два человека пострадали в результате взрыва на Радонежском нефтяном месторождении в Тюменской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, инцидент произошел вечером 18 февраля во время ремонта оборудования. На территории предприятия произошел выброс смеси газа, нефти и воды на поверхность. Двое рабочих, которые находились рядом с эпицентром пожара, получили сильные ожоги. Оба находятся в тяжелом состоянии. Пожар на месторождении был ликвидирован.

Ранее мы сообщали, что в Пензе локализовали пожар в производственном здании.

Видео: Telegram / Baza