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Два человека пострадали в результате взрыва на Радонежском нефтяном месторождении

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Пострадавшие находились рядом с эпицентром пожара.

Два человека пострадали в результате взрыва на Радонежском нефтяном месторождении в Тюменской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, инцидент произошел вечером 18 февраля во время ремонта оборудования. На территории предприятия произошел выброс смеси газа, нефти и воды на поверхность. Двое рабочих, которые находились рядом с эпицентром пожара, получили сильные ожоги. Оба находятся в тяжелом состоянии. Пожар на месторождении был ликвидирован.

Ранее мы сообщали, что в Пензе локализовали пожар в производственном здании.

Видео: Telegram / Baza

Теги: взрыв, пострадавшие, радонежское нефтяное месторождение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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