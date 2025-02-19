В тушении пожара участвовали 53 специалиста и 18 единиц техники.

В Пензе локализовали пожар в производственном здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 18 февраля на улице Рябова. Поступило сообщение о возгорании в производственном здании. Площадь огня составила 800 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали 53 специалиста и 18 единиц техники. Сегодня, 19 февраля, стало известно, что огнеборцы полностью ликвидировали возгорание.

Ранее мы сообщали, что в Ульяновской области после обрушения перекрытий дома пострадали два человека.

Видео: МЧС России