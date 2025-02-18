Прокуратура держит под контролем ситуацию с госпитализацией двух человек.

В Ульяновской области после обрушения перекрытий дома пострадали два человека. Прокуратура Барышского района проводит проверку в связи с госпитализацией местных жителей из села Чувашская Решетка. Известно, что пациентами больницы стали мужчина и женщина. Согласно информации от надзорного ведомства, обрушение конструкций двухквартирного здания могло произойти из-за возгорания баллонного газа.

Надзорное ведомство проводит проверку исполнения жилищного законодательства и требований пожарной безопасности. пресс-служба прокуратуры по региону

На водоочистном сооружении в Юкках произошел пожар.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Ульяновской области