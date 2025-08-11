Три этапа большой стройки: как в Петербурге прокладывают дублер канализационного коллектора

Проект имеет особое значение для экологической безопасности города.

В Санкт-Петербурге продолжается строительство резервной ветку системы отвода сточных вод для северной части города. Новый тоннель станет полноценным дублером действующего коллектора: это существенно повысит надёжность городской канализации и позволит гарантировать ее стабильную работу в долгосрочной перспективе, сообщил портал "Строительный Петербург".

Кроме того, проект напрямую связан с экологической безопасностью: он поможет снизить нагрузку на водные объекты Петербурга и защитить акваторию Финского залива от излишнего загрязнения.

Работы идут поэтапно. Уже сдан первый участок — 2,9 км от Северной станции аэрации до Новой улицы в Лахте. Его завершили в 2025 году. Сейчас строители прокладывают 4,2 км тоннеля от Новой улицы до Планерной. В планах — третий участок длиной 5,6 км — он соединит Планерную улицу с районом Кантемировского моста.

Финансирование ведется за счет казначейских инфраструктурных кредитов. По словам первого заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина, благодаря этому механизму в России уже реализовано свыше тысячи инфраструктурных объектов в разных сферах. Петербургский тоннель — важный элемент коммунальной инфраструктуры, который обеспечит бесперебойную работу системы водоотведения для более чем 2,5 млн горожан.

Ранее мы сообщали, что на Светлановской площади построили канализационный коллектор.

Фото: пресс-служба Смольного