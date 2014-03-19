В Петербурге стартовал новый этап строительства второй нитки главного коллектора

Работы по прокладке тоннеля с использованием проходческого щита "Водоканал" завершит к началу 2025 года.

Строительство второй нитки главного канализационного коллектора продолжается. На объекте стартовали тоннелепроходческие работы, рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 11 июня.

Благодаря появлению второй нитки коллектора будет возможность выполнить обследование и реконструкцию первой нитки. Кроме того, повысятся надежность и бесперебойность водоотведения, что положительно скажется на развитии перспективной застройки северных территорий Петербурга и Ленобласти с населением более 2,5 млн человек. Также решится проблема возникновения скоплений воды на улицах города в период выпадения дождей.

В настоящее время специалисты работают на участке длиной 2,9 километра от Северной станции аэрации до Лахты, улица Новая, с переключением стоков от "Лахта Центра".

Ранее на Северную станцию аэрации привезли тоннелепроходческий комплекс (щит). Все части щита, включая ротор, были опущены в шахту, где специалисты собрали комплекс, после чего щит приступил к проходке тоннеля диаметром 4500 мм и длиной 2,9 км. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Работы по прокладке тоннеля с использованием проходческого щита "Водоканал" завершит к началу 2025 года. Полностью завершить строительство главного коллектора намерены до конца 2027 года.

Ранее на Piter.TV: стартовало строительство коллектора на Светлановской площади.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"