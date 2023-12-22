Стартовало строительство коллектора на Светлановской площади

Он поможет предотвратить скопления воды в период дождей.

В Петербурге началось строительство коллектора на Светлановской площади для предотвращения скоплений воды в период дождей. Об этом сообщили в Комитете по энергетике.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" ведет строительство канализационного коллектора на пересечении проспекта Энгельса и проспекта Испытателей. Это один из 17 "уязвимых" к локальным скоплениям воды адресов, выявленных по итогам выпадения сверхрасчетных осадков в 2019 году.

Сегодня по 8 адресам работы выполнены в полном объеме, по 6 адресам ведутся строительные работы со сроком завершения в 2024-2025 годах. По двум адресам ведется проектирование со сроком завершения в 2024 году.

Будущий коллектор в Выборгском районе – масштабное сооружение диаметром до 1,5 метров и общей протяженностью около 1,5 км, строительство которого позволит "сгладить" интенсивность притока дождевой воды. Сейчас строители монтируют пять стартовых и приемных шахт, а также одну приемную камеру. Следующий этап работ – строительство тоннеля при помощи тоннелепроходческих комплексов.

Завершить строительство нового тоннельного коллектора в Выборгском районе запланировано до конца 2025 года.

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Фото и видео: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"