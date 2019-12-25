Циклон "Фелиция" принесет в Ленобласть дожди и прохладу 11 октября

Ленобласть встретит воскресенье дождями и температурой до +12 градусов.

В Ленинградской области в воскресенье, 11 октября, ожидается облачная погода с дождями. В большинстве районов пройдут небольшие осадки, ночью местами возможен умеренный дождь. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Ночью температура воздуха составит от +3 до +8 градусов, днем — от +7 до +12 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем начнет повышаться.

В Петербурге также сохранится прохладная погода с осадками. По прогнозу синоптика Михаила Леуса, ночью температура составит +4…+6 градусов, днем — +10…+12 градусов. Атмосферное давление опустится до 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ненастную погоду в регионе связывают с циклоном "Фелиция".

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день 2 октября: антициклон продолжает блокировать дожди.

Фото: Piter.TV