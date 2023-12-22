Петербуржцам рассказали, почему бурлит Нева

Это происходит из-за городских водозаборов.

В Комитете по энергетике Петербурга объяснили, почему бурлит Нева.

Нева является основным источником водоснабжения Санкт-Петербурга. Именно из Невы забирается 98% воды для обеспечения жителей города питьевой водой. Невская вода превращается в питьевую на шести водопроводных станциях. Первый этап подготовки – её забор из водного объекта при помощи водозаборных фильтров-оголовков.

Такие городские водозаборы расположены в самой Неве. Оголовки водозаборов необходимо периодически продувать, чтобы очистить их фильтрующие решетки от мелкого речного мусора – веток, водорослей, ракушек и т.д. Именно этот этап вызывает эффект бурления на поверхности Невы.

Продувка и промывка каждого фильтра проводится 1-3 раза в неделю. Продолжительность процесса продувки одного оголовка составляет 3 минуты, а время на подготовку – 60 минут.

Данный процесс не наносит вреда окружающей среде.

Ранее Неву, Волхов и озеро Ильмень включили в крупный национальный проект.

Видео: Водоканал.