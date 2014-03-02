В Петербурге одобрили строительство второй нитки Главного канализационного коллектора

Север Петербурга получит дублер Главного коллектора для новых районов и дождевых стоков.

Власти Петербурга согласовали проект строительства второй нитки Главного канализационного коллектора на севере города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Проект реализуют в три этапа. Новая магистраль позволит подключить к системе перспективные жилые, социальные и промышленные объекты Петербурга и Ленинградской области. Диаметр дублера составит 4 м. Он обеспечит контроль состояния основной линии и возможность её ремонта без остановки работы.

Кроме того, вторая нитка сможет принимать ливневые воды при сильных осадках, снижая риск подтоплений.

Ранее мы писали, что в Петербурге за июль ввели в эксплуатацию более 200 тыс. "квадратов" жилья.

Фото: Пресс-служба Смольного