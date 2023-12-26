В Петербурге за июль ввели в эксплуатацию более 200 тыс. "квадратов" жилья

Лидером по объёмам ввода стал Красносельский район — здесь сдан 1 дом на 1 343 квартиры площадью 77,3 тыс. кв. м.

В июле 2025 года в Санкт-Петербурге завершили строительство и сдали в эксплуатацию 200,7 тыс. кв. м жилья. В их числе — 86 домов на 4 014 квартир, включая объекты индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

За месяц в городе появилось 9 многоквартирных домов общей площадью 187,4 тыс. кв. м и 77 коттеджей площадью более 13 тыс. кв. м.

Лидером по объёмам ввода стал Красносельский район — здесь сдан 1 дом на 1 343 квартиры площадью 77,3 тыс. кв. м. На втором месте — Калининский район с двумя домами на 668 квартир (36 тыс. кв. м). Замыкает тройку Петродворцовый район — 4 дома на 1 015 квартир (35,9 тыс. кв. м).

Кроме жилья, в эксплуатацию ввели 23 объекта социального назначения. Среди них — шесть школ на 7 225 учеников, три детских сада на 380 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс с катком на Васильевском острове и подземный переход в Петроградском районе.

Фото и инфографика: портал "Строительный Петербург"