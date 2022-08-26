Последний корпус ЖК "Парнас" ввели в эксплуатацию

Строительство дома началось в 2014 году, изначально застройщик планировал получить документы на ввод в эксплуатацию до конца 2016 года.

В Петербурге завершилось строительство еще одного "проблемного" объекта. Последний корпус ЖК "Парнас" на 540 квартир ввели в эксплуатацию. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Строительство дома началось в 2014 году, изначально застройщик планировал получить документы на ввод в эксплуатацию до конца 2016 года. Однако из-за отсутствия финансирования работы на объекте несколько раз приостанавливались.

Всего в ЖК "Парнас" 1541 квартира на 54 162 м2. В мае прошлого года в эксплуатацию ввели вторую очередь жилого комплекса, а первый корпус был сдан в августе 2021.

Фото: портал "Строительный Петербург"