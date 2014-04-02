В Петербурге в августе ввели в эксплуатацию свыше 92 тысяч квадратных метров жилья

Наибольший вклад в многоквартирное строительство внёс Выборгский район.

В августе 2025 года в Санкт-Петербурге завершено строительство 92 жилых домов общей площадью 92,1 тысячи квадратных метров. В них расположено 1506 квартир, включая индивидуальные дома. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Из этого объёма три многоквартирных дома дали городу 75,9 тысячи квадратных метров, а на долю 89 объектов индивидуального жилищного строительства пришлось 16,2 тысячи "квадратов".

Наибольший вклад в многоквартирное строительство внёс Выборгский район — здесь сдан дом площадью 33,4 тысячи квадратных метров. В Приморском районе введён объект на 32 тысячи "квадратов", а в Кировском — дом площадью 10,6 тысячи.

Помимо жилья, в августе в городе появилось 59 объектов социальной и гражданской инфраструктуры. Среди них — шесть школ, два детских сада, учреждение дополнительного образования имени Глинки в Невском районе, а также реконструированное здание Колледжа судостроения и прикладных технологий в Кировском. В Курортном районе открыт дом-интернат для ветеранов, в Приморском — новый онкологический корпус, а в Пушкинском — стрелковый комплекс.

