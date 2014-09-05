Госстройнадзор выдал разрешение на ввод ЖК "ЛомоносовЪ" в Петербурге

Отметим, что проект реализовали в четыре этапа.

Четвертый корпус последнего "долгостроя" – ЖК "Ломоносовъ" – введен в эксплуатацию в Петербурге. Разрешение на сдачу объекта по адресу улица Михайловская, 51А, выдал Госстройнадзор 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Сегодня можно сказать, что проблема обманутых дольщиков решена окончательно. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В июле 2022 года застройщика ООО "Петрострой" признали банкротом. Второй корпус бросили с недоделками. В соответствии со ст. 39.6 Земельного кодекса РФ город предоставил инвестору два земельных участка без торгов.

ГК "Лидер Групп" в лице ООО "Капитан" получила территории в Красносельском и Красногвардейском районах и взамен завершила строительство третьего и четвертого корпусов.

Отметим, что проект ЖК "ЛомоносовЪ" реализовали в четыре этапа. Первый корпус сдали в апреле 2019-го, второй – в декабре 2021 года, третий – в августе, а четвертый – 26 декабря.

С 2019 года в Северной столице ввели почти 60 проблемных домов на 17 754 квартиры. В 2023-м сданы последние пять из них.

Ранее мы рассказывали о том, что за 11 месяцев в Петербурге ввели более 3 млн "квадратов" жилья.

Фото: портал "Строительный Петербург"