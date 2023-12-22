В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении застройщика ЖК "ЛомоносовЪ"

Установлено, что фигуранты похитили не менее 430 млн рублей.

Московский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении застройщиков ЖК "ЛомоносовЪ" – Дмитрия Ипатова и Дмитрия Пономарева. Их обвиняют в совершении 241 преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Об этом сообщили в пресс-службе объединенных городских судов сегодня, 19 февраля.

Обвинение полагает, что Ипатов, генеральный директор ООО "Петрострой", и Пономарев, являвшийся руководителем ООО "Альянс-Строй-Нева", в период с апреля 2017 года по апрель 2022-го привлекали к строительству жилого комплекса средства дольщиков. Они не планировали исполнять обязанности и достраивать дома, при этом заключали с горожанами договоры и получали оплату.

Установлено, что фигуранты похитили не менее 430 млн рублей. Они находятся под запретом определенных действий. У Ипатова арестовали земельные участки и нежилые помещения, а у Пономарева – счета и нежилые помещения.

Материалы дела переданы судье.

Напомним, последний – четвертый – корпус ЖК "ЛомоносовЪ" ввели 26 декабря прошлого года.

Фото: Piter.TV