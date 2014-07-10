В Петербурге отправлен в СИЗО мигрант, убивший соотечественницу в апарт-отеле

Мужчину задержали 12 сентября, в тот же день ему предъявили обвинение.

Московский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Узбекистана, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Следствие полагает, что днем 11 сентября 26-летний фигурант в квартире апарт-отеля по адресу: Пулковское шоссе, дом 14, строение 6, в ходе конфликта со своей 41-летней соотечественницей нанес ей не менее 12 ударов колюще-режущим предметом в грудную клетку и шею. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

Мужчину задержали 12 сентября, в тот же день ему предъявили обвинение. Вину признал полностью. Срок меры – по 9 ноября.

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу