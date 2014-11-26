Задержан мигрант, подозреваемый в убийстве соотечественницы в апарт-отеле на Пулковском шоссе

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В Петербурге задержали 26-летнего подозреваемого в совершении убийства женщины в апарт-отеле. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу 12 сентября.

Установлено, что 11 сентября уроженец Узбекистана в квартире апарт-отеля на Пулковском шоссе в ходе конфликта нанес множественные удары ножом в область шеи и груди 41-летней соотечественницы. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте преступления.

Подозреваемому предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что убивший свою 18-летнюю дочь петербуржец заключен под стражу.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу