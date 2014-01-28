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Убивший свою 18-летнюю дочь петербуржец заключен под стражу

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Потерпевшая скончалась на месте преступления.

В Петербурге 11 сентября в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу. 

Напомним, фигурант 8 сентября, находясь в состоянии опьянения в квартире на аллее Поликарпова, нанес множественные удары ножом в области тела, головы и шеи 18-летней дочери. Она скончалась на месте преступления. 

После случившегося петербуржца госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, потом он находился в следственном отделе по Приморскому району. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти заключили под стражу водителя, обвиняемого в убийстве женщины-босса. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: аллея поликарпова, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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