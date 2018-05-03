В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по факту убийства дочери

Подозреваемый был задержан и госпитализирован в больницу.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве дочери. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Приморскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в его совершении задержан 39-летний местный житель.

Следствием установлено, что 8 сентября мужчина в состоянии опьянения в квартире на аллее Поликарпова нанес множественные удары ножом в область тела, головы и шеи 18-летней дочери. Она скончалась на месте преступления.

Подозреваемый был задержан и госпитализирован в больницу.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу