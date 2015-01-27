В Петербурге пьяный отец подозревается в убийстве 18-летней дочери

Подозреваемый госпитализирован, по выздоровлению будет доставлен в отдел полиции для дальнейшей проверки обстоятельств происшествия.

Полиция Приморского района Петербурга изобличила отца в убийстве 18-летней дочери. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 8 сентября от жильцов дома 10 по Аллеи Поликарпова поступило сообщение о том, что их сосед бегает в неадекватном состоянии с ножом и кричит. Прибывшими полицейскими на месте происшествия в квартире было обнаружено тело 18-летней девушки с множественными ножевыми ранениями.

Было установлено, что к совершению преступления причастен 39-летний отец девушки, который на момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Подозреваемый госпитализирован, по выздоровлению будет доставлен в отдел полиции для дальнейшей проверки обстоятельств происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленобласти заключили под стражу водителя, обвиняемого в убийстве женщины-босса.

Фото: Piter.tv