В Ленобласти заключили под стражу водителя, обвиняемого в убийстве женщины-босса

По версии следствия, убийство произошло в ночь на 28 августа.

Всеволожский городской суд отправил в СИЗО 47-летнего водителя, которого обвиняют в убийстве женщины-босса. Об этом сообщили в СК по Ленобласти.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, убийство произошло в ночь на 28 августа. Обвиняемый был в машине с 51-летней женщиной. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина задушил проволокой женщину.

Ее тело он попытался спрятать под ветками. С целью сокрытия следов преступления обвиняемый спрятал тело в лесном массиве и скрылся с места совершения преступления. Позднее он пришел с повинной и указал, где сокрыл тело.

Видео: СК по Ленобласти.